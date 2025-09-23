Qu'est-ce que CoinPouch (POUCH)

CoinPouch is a social crypto wallet platform that allows users to send, receive, and interact with cryptocurrency on the Solana network easily and quickly through social media. With a simple interface and social integration, CoinPouch combines the function of digital wallets with social communication experiences, making it easier for users to manage digital assets and transact in their community. The main features of CoinPoinch include instant transfers, high security based on Solana blockchain, as well as integration with various social platforms to expand the use of cryptocurrency in daily activities. This project focuses on increasing the adoption of crypto by making it more easily accessible and used by the wider community.

Ressource de CoinPouch (POUCH) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de CoinPouch (POUCH)

Comprendre la tokenomics de CoinPouch (POUCH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token POUCH !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CoinPouch (POUCH) Combien vaut CoinPouch (POUCH) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de POUCH en USD est de 0.00008819 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de POUCH à USD ? $ 0.00008819 . Consultez le Le prix actuel de POUCH en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CoinPouch ? La capitalisation boursière de POUCH est de $ 88.19K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de POUCH ? L'offre en circulation de POUCH est de 999.99M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de POUCH ? POUCH a atteint un prix ATH de 0.00013201 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de POUCH ? POUCH a vu un prix ATL de 0.00008333 USD . Quel est le volume de trading de POUCH ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour POUCH est de -- USD . Est-ce que POUCH va augmenter cette année ? POUCH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de POUCH pour une analyse plus approfondie.

