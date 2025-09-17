Qu'est-ce que Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin. The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment. More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

Ressource de Compliant Naira (CNGN) Livre blanc Site officiel

CNGN en devises locales

Tokenomics de Compliant Naira (CNGN)

