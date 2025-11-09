Prix de Compound USDC aujourd'hui

Le prix de Compound USDC (CUSDC) en direct est actuellement de $ 0.02526084, avec une variation de 0.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CUSDC en USD est de $ 0.02526084 par CUSDC.

Compound USDC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 31,629,165 et une offre en circulation de 1.25B CUSDC. Au cours des dernières 24 heures, CUSDC a été échangé entre $ 0.02523434 (plus bas) et $ 0.02529223 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.220912, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00620705.

En termes de performance à court terme, CUSDC a varié de -0.04% au cours de la dernière heure et de -0.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Compound USDC (CUSDC)

Capitalisation boursière $ 31.63M$ 31.63M $ 31.63M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.63M$ 31.63M $ 31.63M Offre en circulation 1.25B 1.25B 1.25B Offre totale 1,252,102,533.490492 1,252,102,533.490492 1,252,102,533.490492

La capitalisation boursière actuelle de Compound USDC est de $ 31.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CUSDC est de 1.25B, avec une offre totale de 1252102533.490492. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.63M.