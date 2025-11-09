Prix de ComputerStrategy aujourd'hui

Le prix de ComputerStrategy (CMPSTR) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CMPSTR en USD est de -- par CMPSTR.

ComputerStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,634.08 et une offre en circulation de 931.60M CMPSTR. Au cours des dernières 24 heures, CMPSTR a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CMPSTR a varié de -- au cours de la dernière heure et de -35.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ComputerStrategy (CMPSTR)

Capitalisation boursière $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Offre en circulation 931.60M 931.60M 931.60M Offre totale 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

La capitalisation boursière actuelle de ComputerStrategy est de $ 12.63K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CMPSTR est de 931.60M, avec une offre totale de 931596964.5336446. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.63K.