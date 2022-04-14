Tokenomics de Conan (CONAN)
Informations sur Conan (CONAN)
Conan is a special operations military working dog in the United States 1st SFOD-D (Delta Force). He is a male Belgian Malinois and was named after late-night talk show host and comedian Conan O'Brien. He is a veteran canine of the United States Special Operations Command (SOCOM), and has served in over 50 combat missions. K9 Conan, like all MWDs, was trained by the 341st Military Working Dog Training Squadron at Lackland Air Force Base, which is located in Texas. Though his rise to fame in the raid against ISIS brought him out of his previous classified position, the remainder of the missions he went on are classified.
Tokenomics et analyse de prix de Conan (CONAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Conan (CONAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Conan (CONAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Conan (CONAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CONAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CONAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CONAN, explorez le prix en direct du token CONAN !
Prévision du prix de CONAN
Vous voulez savoir dans quelle direction CONAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CONAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.