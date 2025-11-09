Prix de Concilium aujourd'hui

Le prix de Concilium (CONCILIUM) en direct est actuellement de $ 2.21, avec une variation de 8.15 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CONCILIUM en USD est de $ 2.21 par CONCILIUM.

Concilium se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,758,391 et une offre en circulation de 4.88M CONCILIUM. Au cours des dernières 24 heures, CONCILIUM a été échangé entre $ 2.21 (plus bas) et $ 2.4 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 5.57, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.16.

En termes de performance à court terme, CONCILIUM a varié de -0.34% au cours de la dernière heure et de -26.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Concilium (CONCILIUM)

Capitalisation boursière $ 10.76M$ 10.76M $ 10.76M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.03M$ 11.03M $ 11.03M Offre en circulation 4.88M 4.88M 4.88M Offre totale 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

La capitalisation boursière actuelle de Concilium est de $ 10.76M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CONCILIUM est de 4.88M, avec une offre totale de 4999999.999999373. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.03M.