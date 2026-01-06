CONX (Culture = Connect) est un Mainnet de fintech culturelle de nouvelle génération qui fait le lien entre Web2 et Web3, connectant la culture, les finances et la technologie en un écosystème numérique fiable. Conçu pour l'ère de l'intelligence artificielle et des actifs tokenisés, CONX intègre les actifs du monde réel (RWA), les tokens de sécurité (STO), le contenu généré par l'IA (AIGC) et la propriété intellectuelle (IP) dans une architecture conforme aux réglementations, permettant ainsi aux institutions, créateurs et investisseurs de participer en toute sécurité à l'économie numérique. Grâce à la plateforme CONX Pulse, les utilisateurs peuvent émettre, tokeniser et échanger des actifs du monde réel de manière transparente sur la chaîne ; tandis que Vault, Origin, Nest et Arena offrent une infrastructure complète pour la gestion d'actifs numériques, l'enregistrement de la propriété intellectuelle, la création assistée par l'IA et les économies axées sur les créateurs. Basé sur les principes de confiance, d'interopérabilité et de gouvernance alignée sur les réglementations, CONX relie TradFi et DeFi, facilitant ainsi les mouvements de capitaux sans friction à travers les frontières et les secteurs. Du contenu au capital – CONX relie toutes les formes de valeur. CONX Vault Un portefeuille sécurisé et une solution de gestion d'actifs numériques qui permet aux utilisateurs de stocker et d'organiser leurs actifs en toute sécurité au sein de l'écosystème CONX. Construit sur une infrastructure de sécurité avancée, Vault assure le stockage, le transfert et le suivi fiables de multiples types d'actifs, notamment les actifs du monde réel (RWA), les tokens non fongibles (NFT) et les tokens numériques, garantissant sécurité et transparence dans toutes les transactions. CONX Origin Une plateforme d'enregistrement et de tokenisation de la propriété intellectuelle (IP) qui permet aux créateurs d'établir, gérer et exploiter leur propriété intellectuelle sur la chaîne. Origin offre un cadre unifié pour l'enregistrement, la vérification et le suivi de la valeur des droits de propriété intellectuelle, permettant aux créateurs de gérer de manière transparente leur propriété et leurs revenus tout en conservant le plein contrôle sur leurs droits numériques. CONX Nest Une plateforme créative basée sur l'intelligence artificielle, conçue pour soutenir les créateurs secondaires et les artistes numériques. Nest intègre et connecte un large éventail d'outils IA et de ressources créatives, permettant aux utilisateurs de produire, affiner et développer leurs œuvres en actifs numériques fondés sur la propriété intellectuelle, favorisant ainsi l'innovation continue au sein de l'écosystème CONX. CONX Arena Une plateforme de concours créatifs où les créateurs issus de divers domaines peuvent présenter, évaluer et faire évoluer leurs idées et leurs œuvres. Grâce à des processus structurés de revue et de reconnaissance, Arena promeut l'excellence créative et renforce l'engagement communautaire dans l'économie créative CONX. CONX Pulse La plateforme centrale pour l'émission et la distribution d'actifs du monde réel (RWA), conçue pour assurer confiance, transparence et interopérabilité. Pulse permet aux utilisateurs d'émettre, d'échanger et de gérer des actifs du monde réel tokenisés sur la chaîne, constituant ainsi une base essentielle pour une infrastructure financière numérique ouverte et conforme aux réglementations.

Quel est le trading actuel de CONX ?

Prix actuel : $0.02007779, avec une variation de prix de 3.01 % au cours des dernières 24 heures.

CONX attire-t-il l'attention des investisseurs institutionnels ?

La participation institutionnelle peut être déduite d'un volume d'échanges en hausse ($--), d'une liquidité stable et d'une performance durable à long terme du prix par rapport à ses pairs de la catégorie Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains.

À quel point le marché de CONX est-il liquide ?

Un score de liquidité de --/100 indique une profondeur de marché solide, permettant aux ordres importants d'être exécutés efficacement sur plusieurs exchanges.

Que nous indique l'offre en circulation concernant CONX ?

Avec 884914046.4682691 tokens, la dynamique de l'offre influence la valorisation à long terme, particulièrement durant les cycles d'accumulation ou de distribution par les investisseurs institutionnels.

Comment CONX se compare-t-il à ses sommets historiques ?

Ses ATH de $1.4 et son ATL de $0.01151469 constituent des points de référence pour l'évaluation du risque par les institutions.

À quel point CONX est-il activement échangé aujourd'hui ?

Il a enregistré un volume quotidien de $--, une métrique essentielle pour les institutions évaluant leurs stratégies d'entrée.

Comment -- influence-t-il l'intérêt des investisseurs institutionnels ?

La stabilité, l'évolutivité et l'écosystème des développeurs de -- peuvent influencer considérablement la manière dont les grands investisseurs évaluent la viabilité à long terme de CONX.