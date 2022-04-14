Tokenomics de Corgidoge (CORGI)
Corgidoge is a real estate investment application, eCommerce platform, the cryptocurrency exchange is designed to maximize the benefit of CORGI coin. The long-term development-oriented CORGI will become one of the used coins widely and replace existing coins. The ecosystems CORGI currency uses blockchain to transfer the value and benefits of cryptocurrency holders. CorgiS cryptocurrency exchange allows trading and storing cryptocurrencies. In addition, it also pays profits to investors holding CORGI cryptocurrency. CorgiR Real Estate Investment application allows people to invest in real estate worldwide by paying with CORGI cryptocurrency. In addition to profiting from real estate, investors also benefit from the growth price of CORGI in the cryptocurrency market. CorgiE eCommerce platform allows anyone to buy/sell decentralized goods and pay with CORGI cryptocurrency, address the current inadequacies of currency exchange rate differences between countries. The idea of corgidoge is rooted in the limitations of current real estate and eCommerce. This concept has spurred development into an idea of creating an ecosystem to solve, driving the growth of the 5.0 era. The era when cryptocurrencies will gradually replace existing currencies and be widely used in life by the world. The concept of this entire ecosystem has been developed to perfect the original concept by creating a cryptocurrency using the Binance Smart Chain.
Tokenomics de Corgidoge (CORGI) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Corgidoge (CORGI) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CORGI qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CORGI pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.