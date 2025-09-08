Informations sur le prix de CRAWJU (CRAWJU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00220616 $ 0.00220616 $ 0.00220616 Bas 24 h $ 0.00401687 $ 0.00401687 $ 0.00401687 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00220616$ 0.00220616 $ 0.00220616 Haut 24 h $ 0.00401687$ 0.00401687 $ 0.00401687 Sommet historique $ 0.00401687$ 0.00401687 $ 0.00401687 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -3.20% Changement de prix (1J) +64.43% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de CRAWJU (CRAWJU) est de $0.00362755. Au cours des dernières 24 heures, CRAWJU a évolué entre un minimum de $ 0.00220616 et un maximum de $ 0.00401687, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CRAWJU est $ 0.00401687, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CRAWJU a évolué de -3.20% au cours de la dernière heure, +64.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour CRAWJU (CRAWJU)

Capitalisation boursière $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.65M$ 3.65M $ 3.65M Offre en circulation 994.11M 994.11M 994.11M Offre totale 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

La capitalisation boursière actuelle de CRAWJU est de $ 3.65M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CRAWJU est de 994.11M, avec une offre totale de 994109792.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.65M.