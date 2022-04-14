Découvrez les informations clés sur Croak the Bullfrog (CROAK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Croak the Bullfrog (CROAK)

$CROAK isn't just another meme coin. The Market is exploded and people are more bullish then ever. The constant chant of don't sleep, order in, and lock in has erupted across X social platforms.

Enter croak... Bullfrogs don't sleep allowing Croak to stay on the grind every day. His story is your story. Believing in crypto to provide a better life for you and your family.

Croak represents the dreams and goal we try to obtain through Web3.

Art Culture are the keys to $CROAK With constant memes and illustrations being put out, our goal is to capture the hearts of the Solana community to believe in more for themselves.

Crypto Runs On Absolute Konviction

Site officiel : https://www.croak.fun/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/18_DWM0VJo2Gx23y25URa8u9PvWCy664mtA4B4TQajz4/edit?tab=t.0