Prix de Crumbcat (CRUMB)
Le prix de Crumbcat (CRUMB) est actuellement de 0.00124463 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.25M USD. Le prix de CRUMB en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CRUMB en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CRUMB.
Aujourd'hui, la variation du prix de Crumbcat en USD était de $ -0.000397984128304023.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Crumbcat en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Crumbcat en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Crumbcat en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.000397984128304023
|-24.22%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Crumbcat : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-4.09%
-24.22%
--
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance. At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem. Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast. Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe. So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.
Comprendre la tokenomics de Crumbcat (CRUMB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CRUMB !
|1 CRUMB à VND
₫32.75243845
|1 CRUMB à AUD
A$0.0019042839
|1 CRUMB à GBP
￡0.0009210262
|1 CRUMB à EUR
€0.0010579355
|1 CRUMB à USD
$0.00124463
|1 CRUMB à MYR
RM0.0052772312
|1 CRUMB à TRY
₺0.0507186725
|1 CRUMB à JPY
¥0.18296061
|1 CRUMB à ARS
ARS$1.648512435
|1 CRUMB à RUB
₽0.0991721184
|1 CRUMB à INR
₹0.1089424639
|1 CRUMB à IDR
Rp20.0746746089
|1 CRUMB à KRW
₩1.7262520248
|1 CRUMB à PHP
₱0.0709065711
|1 CRUMB à EGP
￡E.0.0603770013
|1 CRUMB à BRL
R$0.0067583409
|1 CRUMB à CAD
C$0.0017051431
|1 CRUMB à BDT
৳0.1510234042
|1 CRUMB à NGN
₦1.9060139357
|1 CRUMB à UAH
₴0.0514281116
|1 CRUMB à VES
Bs0.1618019
|1 CRUMB à CLP
$1.20231258
|1 CRUMB à PKR
Rs0.3527779272
|1 CRUMB à KZT
₸0.6716770258
|1 CRUMB à THB
฿0.0402388879
|1 CRUMB à TWD
NT$0.0372019907
|1 CRUMB à AED
د.إ0.0045677921
|1 CRUMB à CHF
Fr0.000995704
|1 CRUMB à HKD
HK$0.0097578992
|1 CRUMB à MAD
.د.م0.0112514552
|1 CRUMB à MXN
$0.0231252254
|1 CRUMB à PLN
zł0.0045304532
|1 CRUMB à RON
лв0.0054016942
|1 CRUMB à SEK
kr0.0118986628
|1 CRUMB à BGN
лв0.0020785321
|1 CRUMB à HUF
Ft0.4220415867
|1 CRUMB à CZK
Kč0.0260625522
|1 CRUMB à KWD
د.ك0.00037961215
|1 CRUMB à ILS
₪0.0042690809