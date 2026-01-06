Qu'est-ce que Cryptify AI ?

Cryptify AI est une plateforme conçue pour optimiser le marketing d'influence grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse des mégadonnées. Elle aide les entreprises à mieux comprendre leurs investissements dans les leaders d'opinion (KOL) en reliant les activités des influenceurs aux résultats commerciaux concrets.

En quoi Cryptify AI se distingue-t-elle ?

Cryptify AI fournit des insights en temps réel sur la performance des influenceurs, l'analyse du sentiment et la mesure du retour sur investissement, initialement axés sur le Web3. La plateforme vise à combler l'écart entre les investissements dans les influenceurs et leurs résultats, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions fondées sur les données et de maximiser leur impact marketing.

Quel est le prix en direct de Cryptify AI ?

Cryptify AI se négocie à $0.00001231, affichant une variation de prix de 1.30 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de CRAI aujourd'hui ?

La volatilité du prix de CRAI au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Cryptify AI ?

Le token a fluctué entre $0.00001207 (le bas) et $0.00001231 (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par CRAI ?

Au cours des dernières 24 heures, CRAI a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.01693415, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $0.00001169. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Cryptify AI ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment CRAI se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Ethereum Ecosystem ?

Dans la catégorie Ethereum Ecosystem, CRAI affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.