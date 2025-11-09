Prix de Crypto Rug Muncher aujourd'hui

Le prix de Crypto Rug Muncher (CRM) en direct est actuellement de --, avec une variation de 4.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CRM en USD est de -- par CRM.

Crypto Rug Muncher se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 218,053 et une offre en circulation de 999.92M CRM. Au cours des dernières 24 heures, CRM a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, CRM a varié de -0.19% au cours de la dernière heure et de -15.88% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Crypto Rug Muncher (CRM)

Capitalisation boursière $ 218.05K$ 218.05K $ 218.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 218.05K$ 218.05K $ 218.05K Offre en circulation 999.92M 999.92M 999.92M Offre totale 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524 999,917,064.6189524

