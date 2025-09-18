Qu'est-ce que Crypto Twitter (CT)

Crypto Twitter Token is an on-chain memecoin, and more specifically culture coin, on Solana that brings together and represents the entirety of the community on Twitter that uses the app for cryptocurrency purposes known as “Crypto Twitter.” As a memecoin, Crypto Twitter Token derives its value from community, branding, and attention. Crypto Twitter is a community with a long track record of being around for over a decade and steadily increasing the number of users and members of the community as the cryptocurrency market develops over time. Crypto Twitter Token strives to be not just a token, but an entire brand, that boasts having its hand in multiple avenues of marketing, as well as one of the most enthusiastic, active, and close communities on the blockchain.

Ressource de Crypto Twitter (CT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Crypto Twitter (USD)

Combien vaudra Crypto Twitter (CT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Crypto Twitter (CT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Crypto Twitter.

Consultez la prévision de prix de Crypto Twitter maintenant !

CT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Crypto Twitter (CT)

Comprendre la tokenomics de Crypto Twitter (CT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Crypto Twitter (CT) Combien vaut Crypto Twitter (CT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CT en USD est de 0.00005128 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CT à USD ? $ 0.00005128 . Consultez le Le prix actuel de CT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Crypto Twitter ? La capitalisation boursière de CT est de $ 46.59K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CT ? L'offre en circulation de CT est de 913.20M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CT ? CT a atteint un prix ATH de 0.002489 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CT ? CT a vu un prix ATL de 0.0000207 USD . Quel est le volume de trading de CT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CT est de -- USD . Est-ce que CT va augmenter cette année ? CT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Crypto Twitter (CT)