Prix de CryptoAutos aujourd'hui

Le prix de CryptoAutos (AUTOS) en direct est actuellement de $ 0.00392704, avec une variation de 23.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AUTOS en USD est de $ 0.00392704 par AUTOS.

CryptoAutos se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,911,079 et une offre en circulation de 740.54M AUTOS. Au cours des dernières 24 heures, AUTOS a été échangé entre $ 0.0036546 (plus bas) et $ 0.00512245 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.07346, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00239245.

En termes de performance à court terme, AUTOS a varié de -0.43% au cours de la dernière heure et de +11.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CryptoAutos (AUTOS)

Capitalisation boursière $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M Offre en circulation 740.54M 740.54M 740.54M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CryptoAutos est de $ 2.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUTOS est de 740.54M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.93M.