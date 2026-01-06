Prix de CZ Guardian aujourd'hui

Le prix de CZ Guardian (GUARD) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GUARD en USD est de $ 0 par GUARD.

CZ Guardian se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,172.47 et une offre en circulation de 1.00B GUARD. Au cours des dernières 24 heures, GUARD a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00245186, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, GUARD a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de +2.61% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour CZ Guardian (GUARD)

Capitalisation boursière $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.17K$ 6.17K $ 6.17K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de CZ Guardian est de $ 6.17K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GUARD est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.17K.