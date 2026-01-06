Prix de Czlu aujourd'hui

Le prix de Czlu (CZLU) en direct est actuellement de $ 0.00002339, avec une variation de 0.41 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CZLU en USD est de $ 0.00002339 par CZLU.

Czlu se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 23,394 et une offre en circulation de 1.00B CZLU. Au cours des dernières 24 heures, CZLU a été échangé entre $ 0.00002322 (plus bas) et $ 0.00002376 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00110629, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00002202.

En termes de performance à court terme, CZLU a varié de -0.13% au cours de la dernière heure et de +4.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Czlu (CZLU)

Capitalisation boursière $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Czlu est de $ 23.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CZLU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.39K.