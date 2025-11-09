Prix de D1ckGPT aujourd'hui

Le prix de D1ckGPT (DICK) en direct est actuellement de $ 0.063002, avec une variation de 5.19 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DICK en USD est de $ 0.063002 par DICK.

D1ckGPT se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,647,865 et une offre en circulation de 26.15M DICK. Au cours des dernières 24 heures, DICK a été échangé entre $ 0.062514 (plus bas) et $ 0.06761 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.297034, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.061465.

En termes de performance à court terme, DICK a varié de -0.15% au cours de la dernière heure et de -26.85% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour D1ckGPT (DICK)

Capitalisation boursière $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Offre en circulation 26.15M 26.15M 26.15M Offre totale 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

