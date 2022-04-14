Tokenomics de DARK (DARK)

Tokenomics de DARK (DARK)

Découvrez les informations clés sur DARK (DARK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
USD

Informations sur DARK (DARK)

DARK is a revolutionary token that achieved the prestigious first place in the BlumMemePad Best Token Competition. Built on the powerful and scalable TON blockchain, DARK is more than just a cryptocurrency – it represents the next generation of digital assets, designed to create a unique ecosystem for its holders.

The DARK token provides users with exclusive access to premium channels, private communities, and high-value events tailored for enthusiasts and investors. Whether you’re looking to connect with industry leaders, unlock premium insights, or participate in cutting-edge developments, DARK is your gateway to an unparalleled experience.

With its foundation in the TON network, DARK benefits from lightning-fast transactions, robust security, and a highly decentralized infrastructure. This ensures seamless utility, making the token ideal for a variety of use cases within its ecosystem and beyond.

Join the growing DARK community and become part of a movement redefining the future of token-based access. Stay ahead with DARK – where innovation meets exclusivity.

Site officiel :
https://darktoken.org

Tokenomics et analyse de prix de DARK (DARK)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DARK (DARK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 22.46K
$ 22.46K$ 22.46K
Offre totale :
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Offre en circulation :
$ 975.68M
$ 975.68M$ 975.68M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K
Sommet historique :
$ 0.00115975
$ 0.00115975$ 0.00115975
Bas historique :
$ 0.00001732
$ 0.00001732$ 0.00001732
Prix actuel :
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomics de DARK (DARK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de DARK (DARK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens DARK qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens DARK pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DARK, explorez le prix en direct du token DARK !

Prévision du prix de DARK

Vous voulez savoir dans quelle direction DARK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DARK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?

MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.

Plus de 4,000 paires de trading sur les marchés au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures)
Les listings de tokens les plus rapides parmi les CEX
Liquidité #1 du secteur
Frais les plus bas, soutenus par un service client disponible 24h/24 et 7j/7
Transparence à 100 % des réserves de tokens pour les fonds des utilisateurs
Barrières d'entrée ultra faibles : achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT
mc_how_why_title
Achetez de la cryptomonnaie avec seulement 1 USDT : votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie !

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.