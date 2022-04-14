Tokenomics de DarkCrypto (DARK)
Informations sur DarkCrypto (DARK)
DarkCrypto Protocol is the first algorithmic token pegged to CRO enabling the generation of DARK tokens that run on the Cronos network. It involves an innovative solution that can adjust the stablecoin's supply deterministically to move the price of the stablecoin in the direction of a target price to bring programmability and interoperability to DeFi.
Unlike other algorithmic tokens, DARK is not pegged to a stable coin— it is instead pegged to CRO. We believe in the potential of Cronos, and have chosen to align our mission to both provide value to and derive value from DARK's future growth. DARK aims to become the main medium of exchange on Cronos network: this will be achieved by providing a mirrored, liquid asset to CRO. One of the primary shortcomings of past algorithmic tokens has been a lack of use cases, leaving no good reason for somebody to want to use or hold them. In order to successfully maintain the peg in the long-run, the DarkCrypto team will maintain a focus on innovation around enhanced functionality and use cases.
All above is about algorithm token protocol. The main problem is how to increase demand of DARK token. DarkVerse will be our ecosystem surround DarkCrypto Finance using DARK as main token. DarkVerse contains: DeFi App (Vaults), GameFi, NFT Apps, Betting DApps, MetaVerse applications. We will have endless work, and together we can make Cronos become the largest blockchain.
Tokenomics et analyse de prix de DarkCrypto (DARK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DarkCrypto (DARK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DarkCrypto (DARK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DarkCrypto (DARK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DARK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DARK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DARK, explorez le prix en direct du token DARK !
Prévision du prix de DARK
Vous voulez savoir dans quelle direction DARK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DARK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.