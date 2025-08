Qu'est-ce que DataMind (DMIND)

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution. Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain. It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DataMind (DMIND) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DataMind (DMIND)

Comprendre la tokenomics de DataMind (DMIND) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DMIND !