Informations sur le prix de Decentralized ETF (DETF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.190554$ 0.190554 $ 0.190554 Prix le plus bas $ 0.00035971$ 0.00035971 $ 0.00035971 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -8.21% Variation du prix (7 j) -8.21%

Le prix en temps réel de Decentralized ETF (DETF) est de $0.00036275. Au cours des dernières 24 heures, DETF a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DETF est $ 0.190554, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00035971.

En termes de performance à court terme, DETF a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -8.21% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Decentralized ETF (DETF)

Capitalisation boursière $ 36.28K$ 36.28K $ 36.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 36.28K$ 36.28K $ 36.28K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Decentralized ETF est de $ 36.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DETF est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 36.28K.