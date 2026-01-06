Quel est le prix en temps réel de DEEPTICS aujourd'hui ?

Le prix en direct de DEEPTICS s'élève à $0.00456916, avec une variation de 28.81 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour DPTX ?

DPTX a échangé entre $0.00354714 et $0.00456692, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par DEEPTICS aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique DPTX évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que DPTX présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour DEEPTICS ?

Avec une capitalisation boursière de $39295, DEEPTICS occupe le #8761, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour DPTX ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment DEEPTICS se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.053737, tandis que son ATL est de $0.00255391, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de DPTX ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (8600000.0 tokens), la performance de la catégorie dans BNB Chain Ecosystem,Robotics, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.