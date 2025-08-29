Qu'est-ce que DeFAI (DEFAI)

DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly​. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI​

Ressource de DeFAI (DEFAI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DeFAI (DEFAI)

Comprendre la tokenomics de DeFAI (DEFAI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DEFAI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DeFAI (DEFAI) Combien vaut DeFAI (DEFAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DEFAI en USD est de 0.00007815 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DEFAI à USD ? $ 0.00007815 . Consultez le Le prix actuel de DEFAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de DeFAI ? La capitalisation boursière de DEFAI est de $ 72.21K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DEFAI ? L'offre en circulation de DEFAI est de 927.05M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DEFAI ? DEFAI a atteint un prix ATH de 0.00974805 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DEFAI ? DEFAI a vu un prix ATL de 0.00007176 USD . Quel est le volume de trading de DEFAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DEFAI est de -- USD . Est-ce que DEFAI va augmenter cette année ? DEFAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DEFAI pour une analyse plus approfondie.

