Découvrez les informations clés sur Defi Tiger (DTG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Defi Tiger (DTG)

DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.

With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.

Site officiel : https://www.defitigertoken.com/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1MFGA3QtdfdjPNEbNafBWp2J0knjcTksz/view?usp=sharing