Informations sur le prix de DeFrogs (DEFROGS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 44.08 $ 44.08 $ 44.08 Bas 24 h $ 46.45 $ 46.45 $ 46.45 Haut 24 h Bas 24 h $ 44.08$ 44.08 $ 44.08 Haut 24 h $ 46.45$ 46.45 $ 46.45 Sommet historique $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Prix le plus bas $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Variation du prix (1 h) +0.61% Changement de prix (1J) -1.76% Variation du prix (7 j) -21.46% Variation du prix (7 j) -21.46%

Le prix en temps réel de DeFrogs (DEFROGS) est de $45.29. Au cours des dernières 24 heures, DEFROGS a évolué entre un minimum de $ 44.08 et un maximum de $ 46.45, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEFROGS est $ 3,930.55, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 34.07.

En termes de performance à court terme, DEFROGS a évolué de +0.61% au cours de la dernière heure, -1.76% sur 24 heures et de -21.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DeFrogs (DEFROGS)

Capitalisation boursière $ 452.53K$ 452.53K $ 452.53K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 452.53K$ 452.53K $ 452.53K Offre en circulation 10.00K 10.00K 10.00K Offre totale 10,000.0 10,000.0 10,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DeFrogs est de $ 452.53K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEFROGS est de 10.00K, avec une offre totale de 10000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 452.53K.