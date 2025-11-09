Prix de Degen Express aujourd'hui

Le prix de Degen Express (DEGEX) en direct est actuellement de --, avec une variation de 4.46 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DEGEX en USD est de -- par DEGEX.

Degen Express se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 27,720 et une offre en circulation de 908.51M DEGEX. Au cours des dernières 24 heures, DEGEX a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, DEGEX a varié de -0.60% au cours de la dernière heure et de -13.55% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Capitalisation boursière $ 27.72K$ 27.72K $ 27.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Offre en circulation 908.51M 908.51M 908.51M Offre totale 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

La capitalisation boursière actuelle de Degen Express est de $ 27.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEGEX est de 908.51M, avec une offre totale de 951371042.3602728. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.03K.