Quel est le prix actuel de Degen Perp Dex ?

Degen Perp Dex se négocie à $0.00000974, ce qui représente une variation de prix de 1.07 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données de trading du marché en temps réel agrégées sur les bourses mondiales.

Comment PDGN se compare-t-il au marché mondial des cryptomonnaies ?

Sa variation quotidienne de 1.07 % peut être comparée aux moyennes plus larges du marché. Si PDGN surperforme le marché, cela indique un fort intérêt d'achat ou des évolutions positives propres à son écosystème.

Comment Degen Perp Dex se comporte-t-il par rapport aux tokens de la catégorie Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) ?

Dans le segment Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Perpetuals,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), PDGN affiche une compétitivité soutenue par son volume d'échanges, sa capitalisation boursière et l'activité continue sur le réseau --.

Quelle est la capitalisation boursière de Degen Perp Dex aujourd'hui ?

Avec une capitalisation boursière de $9737.09, PDGN occupe le rang n°11355, ce qui témoigne de sa maturité relative et de la confiance des investisseurs par rapport à d'autres tokens.

Quels sont les niveaux de gamme de prix sur 24 heures ?

Aujourd'hui, les prix ont varié entre $0.0000096 et $0.00000985, offrant ainsi un contexte utile aux traders qui suivent la volatilité et la structure du marché.

À quel rythme PDGN est-il négocié ?

Degen Perp Dex a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures. Un volume élevé est souvent corrélé à des tendances de prix plus marquées et à une meilleure liquidité sur le marché.

Comment l'offre influence-t-elle la valorisation de PDGN ?

Avec 1000000000.0 tokens en circulation, le niveau d'offre contribue à définir la rareté et la valorisation à long terme, notamment lorsqu'on le compare à d'autres tokens ayant des modèles inflationnistes ou déflationnistes.