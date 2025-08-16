Qu'est-ce que Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Combien vaut Degen Spartan AI (DEGENAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DEGENAI en USD est de 0.0039899 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DEGENAI à USD ? $ 0.0039899 . Quelle est la capitalisation boursière de Degen Spartan AI ? La capitalisation boursière de DEGENAI est de $ 4.00M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DEGENAI ? L'offre en circulation de DEGENAI est de 999.91M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DEGENAI ? DEGENAI a atteint un prix ATH de 0.104815 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DEGENAI ? DEGENAI a vu un prix ATL de 0.00171863 USD . Quel est le volume de trading de DEGENAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DEGENAI est de -- USD .

