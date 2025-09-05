Informations sur le prix de deOTC (DOTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00054765 $ 0.00054765 $ 0.00054765 Bas 24 h $ 0.00058985 $ 0.00058985 $ 0.00058985 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00054765$ 0.00054765 $ 0.00054765 Haut 24 h $ 0.00058985$ 0.00058985 $ 0.00058985 Sommet historique $ 0.0006757$ 0.0006757 $ 0.0006757 Prix le plus bas $ 0.00014923$ 0.00014923 $ 0.00014923 Variation du prix (1 h) -0.17% Changement de prix (1J) -5.28% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de deOTC (DOTC) est de $0.00055674. Au cours des dernières 24 heures, DOTC a évolué entre un minimum de $ 0.00054765 et un maximum de $ 0.00058985, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOTC est $ 0.0006757, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00014923.

En termes de performance à court terme, DOTC a évolué de -0.17% au cours de la dernière heure, -5.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour deOTC (DOTC)

Capitalisation boursière $ 389.72K$ 389.72K $ 389.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 556.75K$ 556.75K $ 556.75K Offre en circulation 700.00M 700.00M 700.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de deOTC est de $ 389.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOTC est de 700.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 556.75K.