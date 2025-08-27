Qu'est-ce que Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Dephaser JPY (JPYT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Dephaser JPY (USD)

Combien vaudra Dephaser JPY (JPYT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Dephaser JPY (JPYT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Dephaser JPY.

Consultez la prévision de prix de Dephaser JPY maintenant !

JPYT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Dephaser JPY (JPYT)

Comprendre la tokenomics de Dephaser JPY (JPYT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JPYT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Dephaser JPY (JPYT) Combien vaut Dephaser JPY (JPYT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de JPYT en USD est de 0.00667966 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de JPYT à USD ? $ 0.00667966 . Consultez le Le prix actuel de JPYT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Dephaser JPY ? La capitalisation boursière de JPYT est de $ 191.89K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de JPYT ? L'offre en circulation de JPYT est de 28.73M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JPYT ? JPYT a atteint un prix ATH de 0.00677462 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JPYT ? JPYT a vu un prix ATL de 0.00661775 USD . Quel est le volume de trading de JPYT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JPYT est de -- USD . Est-ce que JPYT va augmenter cette année ? JPYT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JPYT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Dephaser JPY (JPYT)