Informations sur le prix de DEPIN (DEPIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00288115 Haut 24 h $ 0.00296271 Sommet historique $ 0.02965616 Prix le plus bas $ 0.00049901 Variation du prix (1 h) -1.83% Changement de prix (1J) -2.74% Variation du prix (7 j) -12.93%

Le prix en temps réel de DEPIN (DEPIN) est de $0.00288115. Au cours des dernières 24 heures, DEPIN a évolué entre un minimum de $ 0.00288115 et un maximum de $ 0.00296271, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEPIN est $ 0.02965616, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00049901.

En termes de performance à court terme, DEPIN a évolué de -1.83% au cours de la dernière heure, -2.74% sur 24 heures et de -12.93% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DEPIN (DEPIN)

Capitalisation boursière $ 2.78M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.97M Offre en circulation 963.47M Offre totale 1,030,461,788.19

La capitalisation boursière actuelle de DEPIN est de $ 2.78M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEPIN est de 963.47M, avec une offre totale de 1030461788.19. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.97M.