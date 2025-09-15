Informations sur le prix de Deploy (DEPLOY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00243488 Haut 24 h $ 0.0030021 Sommet historique $ 0.00521804 Prix le plus bas $ 0.00243488 Variation du prix (1 h) +0.32% Changement de prix (1J) -17.91% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Deploy (DEPLOY) est de $0.00245244. Au cours des dernières 24 heures, DEPLOY a évolué entre un minimum de $ 0.00243488 et un maximum de $ 0.0030021, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEPLOY est $ 0.00521804, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00243488.

En termes de performance à court terme, DEPLOY a évolué de +0.32% au cours de la dernière heure, -17.91% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Deploy (DEPLOY)

Capitalisation boursière $ 245.24K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 245.24K Offre en circulation 100.00M Offre totale 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Deploy est de $ 245.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEPLOY est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 245.24K.