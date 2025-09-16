Informations sur le prix de Developer Camp (DEVELOPER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00102042 Haut 24 h $ 0.00197498 Sommet historique $ 0.00197498 Prix le plus bas $ 0.00102042 Variation du prix (1 h) -10.56% Changement de prix (1J) -16.43% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Developer Camp (DEVELOPER) est de $0.00125856. Au cours des dernières 24 heures, DEVELOPER a évolué entre un minimum de $ 0.00102042 et un maximum de $ 0.00197498, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DEVELOPER est $ 0.00197498, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00102042.

En termes de performance à court terme, DEVELOPER a évolué de -10.56% au cours de la dernière heure, -16.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Developer Camp (DEVELOPER)

Capitalisation boursière $ 1.21M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.21M Offre en circulation 959.28M Offre totale 959,279,859.560556

La capitalisation boursière actuelle de Developer Camp est de $ 1.21M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEVELOPER est de 959.28M, avec une offre totale de 959279859.560556. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.21M.