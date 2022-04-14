Tokenomics de DeVoid (DVD)
Informations sur DeVoid (DVD)
DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).
Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.
Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.
DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.
Tokenomics et analyse de prix de DeVoid (DVD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DeVoid (DVD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DeVoid (DVD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DeVoid (DVD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DVD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DVD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DVD, explorez le prix en direct du token DVD !
