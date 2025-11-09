Prix de DEW aujourd'hui

Le prix de DEW (DEW) en direct est actuellement de $ 0.00069089, avec une variation de 7.94 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DEW en USD est de $ 0.00069089 par DEW.

DEW se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 624,324 et une offre en circulation de 899.98M DEW. Au cours des dernières 24 heures, DEW a été échangé entre $ 0.00069085 (plus bas) et $ 0.00075454 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00922376, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00006117.

En termes de performance à court terme, DEW a varié de -0.13% au cours de la dernière heure et de -34.21% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour DEW (DEW)

Capitalisation boursière $ 624.32K$ 624.32K $ 624.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 693.71K$ 693.71K $ 693.71K Offre en circulation 899.98M 899.98M 899.98M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DEW est de $ 624.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DEW est de 899.98M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 693.71K.