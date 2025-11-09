Prix de Dialectic BTC Vault aujourd'hui

Le prix de Dialectic BTC Vault (DBIT) en direct est actuellement de $ 102,183, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DBIT en USD est de $ 102,183 par DBIT.

Dialectic BTC Vault se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,419,250 et une offre en circulation de 101.97 DBIT. Au cours des dernières 24 heures, DBIT a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 126,288, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 96,313.

En termes de performance à court terme, DBIT a varié de -- au cours de la dernière heure et de -7.30% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Dialectic BTC Vault (DBIT)

Capitalisation boursière $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Offre en circulation 101.97 101.97 101.97 Offre totale 101.9669362683524 101.9669362683524 101.9669362683524

La capitalisation boursière actuelle de Dialectic BTC Vault est de $ 10.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DBIT est de 101.97, avec une offre totale de 101.9669362683524. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.42M.