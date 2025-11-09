Prix de Dialectic ETH Vault aujourd'hui

Le prix de Dialectic ETH Vault (DETH) en direct est actuellement de $ 3,412.54, avec une variation de 1.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DETH en USD est de $ 3,412.54 par DETH.

Dialectic ETH Vault se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 33,592,547 et une offre en circulation de 9.83K DETH. Au cours des dernières 24 heures, DETH a été échangé entre $ 3,368.42 (plus bas) et $ 3,460.41 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 4,757.52, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 3,098.17.

En termes de performance à court terme, DETH a varié de -0.26% au cours de la dernière heure et de -12.61% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Dialectic ETH Vault (DETH)

Capitalisation boursière $ 33.59M$ 33.59M $ 33.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.59M$ 33.59M $ 33.59M Offre en circulation 9.83K 9.83K 9.83K Offre totale 9,826.764098801203 9,826.764098801203 9,826.764098801203

