Prix de Dialectic USD Vault aujourd'hui

Le prix de Dialectic USD Vault (DUSD) en direct est actuellement de $ 1.005, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DUSD en USD est de $ 1.005 par DUSD.

Dialectic USD Vault se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 49,806,380 et une offre en circulation de 49.57M DUSD. Au cours des dernières 24 heures, DUSD a été échangé entre $ 1.004 (plus bas) et $ 1.005 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.008, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.999002.

En termes de performance à court terme, DUSD a varié de -- au cours de la dernière heure et de +0.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Dialectic USD Vault (DUSD)

Capitalisation boursière $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Offre en circulation 49.57M 49.57M 49.57M Offre totale 49,574,375.01503358 49,574,375.01503358 49,574,375.01503358

La capitalisation boursière actuelle de Dialectic USD Vault est de $ 49.81M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUSD est de 49.57M, avec une offre totale de 49574375.01503358. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 49.81M.