Informations sur le prix de DickStrategy (DICKSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0010944 $ 0.0010944 $ 0.0010944 Bas 24 h $ 0.00267774 $ 0.00267774 $ 0.00267774 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0010944$ 0.0010944 $ 0.0010944 Haut 24 h $ 0.00267774$ 0.00267774 $ 0.00267774 Sommet historique $ 0.00267774$ 0.00267774 $ 0.00267774 Prix le plus bas $ 0.00065559$ 0.00065559 $ 0.00065559 Variation du prix (1 h) +0.64% Changement de prix (1J) +50.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de DickStrategy (DICKSTR) est de $0.00164845. Au cours des dernières 24 heures, DICKSTR a évolué entre un minimum de $ 0.0010944 et un maximum de $ 0.00267774, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DICKSTR est $ 0.00267774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00065559.

En termes de performance à court terme, DICKSTR a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, +50.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DickStrategy (DICKSTR)

Capitalisation boursière $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DickStrategy est de $ 1.65M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DICKSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.65M.