Qu'est-ce que Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities: Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

Tokenomics de Diem (DIEM)

Comprendre la tokenomics de Diem (DIEM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DIEM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Diem (DIEM) Combien vaut Diem (DIEM) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DIEM en USD est de 200.84 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DIEM à USD ? $ 200.84 . Consultez le Le prix actuel de DIEM en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Diem ? La capitalisation boursière de DIEM est de $ 6.82M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DIEM ? L'offre en circulation de DIEM est de 33.86K USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DIEM ? DIEM a atteint un prix ATH de 347.15 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DIEM ? DIEM a vu un prix ATL de 179.11 USD . Quel est le volume de trading de DIEM ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DIEM est de -- USD . Est-ce que DIEM va augmenter cette année ? DIEM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DIEM pour une analyse plus approfondie.

