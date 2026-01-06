Quel est le prix actuel de Digichain Agent ?

Digichain Agent se négocie à $0.00000545, ce qui représente une variation de prix de -6.51 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données de trading du marché en temps réel agrégées sur les bourses mondiales.

Comment DIGI1 se compare-t-il au marché mondial des cryptomonnaies ?

Sa variation quotidienne de -6.51 % peut être comparée aux moyennes plus larges du marché. Si DIGI1 surperforme le marché, cela indique un fort intérêt d'achat ou des évolutions positives propres à son écosystème.

Comment Digichain Agent se comporte-t-il par rapport aux tokens de la catégorie BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) ?

Dans le segment BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), DIGI1 affiche une compétitivité soutenue par son volume d'échanges, sa capitalisation boursière et l'activité continue sur le réseau --.

Quelle est la capitalisation boursière de Digichain Agent aujourd'hui ?

Avec une capitalisation boursière de $5452.66, DIGI1 occupe le rang n°12294, ce qui témoigne de sa maturité relative et de la confiance des investisseurs par rapport à d'autres tokens.

Quels sont les niveaux de gamme de prix sur 24 heures ?

Aujourd'hui, les prix ont varié entre $0.00000545 et $0.00000584, offrant ainsi un contexte utile aux traders qui suivent la volatilité et la structure du marché.

À quel rythme DIGI1 est-il négocié ?

Digichain Agent a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures. Un volume élevé est souvent corrélé à des tendances de prix plus marquées et à une meilleure liquidité sur le marché.

Comment l'offre influence-t-elle la valorisation de DIGI1 ?

Avec 1000000000.0 tokens en circulation, le niveau d'offre contribue à définir la rareté et la valorisation à long terme, notamment lorsqu'on le compare à d'autres tokens ayant des modèles inflationnistes ou déflationnistes.