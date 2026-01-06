Prix de Digital ASSet Treasury aujourd'hui

Le prix de Digital ASSet Treasury (DAT) en direct est actuellement de $ 0.00000597, avec une variation de 2.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DAT en USD est de $ 0.00000597 par DAT.

Digital ASSet Treasury se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,973.11 et une offre en circulation de 999.99M DAT. Au cours des dernières 24 heures, DAT a été échangé entre $ 0.00000579 (plus bas) et $ 0.0000060 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00316335, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000496.

En termes de performance à court terme, DAT a varié de -- au cours de la dernière heure et de +5.49% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Digital ASSet Treasury (DAT)

Capitalisation boursière $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,993,412.011167 999,993,412.011167 999,993,412.011167

La capitalisation boursière actuelle de Digital ASSet Treasury est de $ 5.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DAT est de 999.99M, avec une offre totale de 999993412.011167. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.97K.