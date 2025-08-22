Informations sur le prix de dihcoin (DIH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00035465 $ 0.00035465 $ 0.00035465 Bas 24 h $ 0.00046324 $ 0.00046324 $ 0.00046324 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00035465$ 0.00035465 $ 0.00035465 Haut 24 h $ 0.00046324$ 0.00046324 $ 0.00046324 Sommet historique $ 0.00046324$ 0.00046324 $ 0.00046324 Prix le plus bas $ 0.00035465$ 0.00035465 $ 0.00035465 Variation du prix (1 h) -4.69% Changement de prix (1J) -1.08% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de dihcoin (DIH) est de $0.00040843. Au cours des dernières 24 heures, DIH a évolué entre un minimum de $ 0.00035465 et un maximum de $ 0.00046324, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DIH est $ 0.00046324, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00035465.

En termes de performance à court terme, DIH a évolué de -4.69% au cours de la dernière heure, -1.08% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour dihcoin (DIH)

Capitalisation boursière $ 398.92K$ 398.92K $ 398.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 398.92K$ 398.92K $ 398.92K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,992,627.481499 999,992,627.481499 999,992,627.481499

La capitalisation boursière actuelle de dihcoin est de $ 398.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DIH est de 999.99M, avec une offre totale de 999992627.481499. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 398.92K.