Informations sur le prix de DinoLFG (DINO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00116576 $ 0.00116576 $ 0.00116576 Bas 24 h $ 0.00138096 $ 0.00138096 $ 0.00138096 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00116576$ 0.00116576 $ 0.00116576 Haut 24 h $ 0.00138096$ 0.00138096 $ 0.00138096 Sommet historique $ 0.162465$ 0.162465 $ 0.162465 Prix le plus bas $ 0.00111659$ 0.00111659 $ 0.00111659 Variation du prix (1 h) +15.73% Changement de prix (1J) +2.43% Variation du prix (7 j) +1.30% Variation du prix (7 j) +1.30%

Le prix en temps réel de DinoLFG (DINO) est de $0.0013736. Au cours des dernières 24 heures, DINO a évolué entre un minimum de $ 0.00116576 et un maximum de $ 0.00138096, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DINO est $ 0.162465, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00111659.

En termes de performance à court terme, DINO a évolué de +15.73% au cours de la dernière heure, +2.43% sur 24 heures et de +1.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DinoLFG (DINO)

Capitalisation boursière $ 429.87K$ 429.87K $ 429.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 457.87K$ 457.87K $ 457.87K Offre en circulation 312.95M 312.95M 312.95M Offre totale 333,333,333.0 333,333,333.0 333,333,333.0

La capitalisation boursière actuelle de DinoLFG est de $ 429.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DINO est de 312.95M, avec une offre totale de 333333333.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 457.87K.