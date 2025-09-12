Informations sur le prix de DinoSwap (DINO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00069001 $ 0.00069001 $ 0.00069001 Bas 24 h $ 0.00070088 $ 0.00070088 $ 0.00070088 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00069001$ 0.00069001 $ 0.00069001 Haut 24 h $ 0.00070088$ 0.00070088 $ 0.00070088 Sommet historique $ 4.39$ 4.39 $ 4.39 Prix le plus bas $ 0.00038539$ 0.00038539 $ 0.00038539 Variation du prix (1 h) +0.74% Changement de prix (1J) +1.63% Variation du prix (7 j) +0.69% Variation du prix (7 j) +0.69%

Le prix en temps réel de DinoSwap (DINO) est de $0.00070291. Au cours des dernières 24 heures, DINO a évolué entre un minimum de $ 0.00069001 et un maximum de $ 0.00070088, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DINO est $ 4.39, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038539.

En termes de performance à court terme, DINO a évolué de +0.74% au cours de la dernière heure, +1.63% sur 24 heures et de +0.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DinoSwap (DINO)

Capitalisation boursière $ 108.97K$ 108.97K $ 108.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 122.42K$ 122.42K $ 122.42K Offre en circulation 155.47M 155.47M 155.47M Offre totale 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595 174,662,682.0085595

La capitalisation boursière actuelle de DinoSwap est de $ 108.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DINO est de 155.47M, avec une offre totale de 174662682.0085595. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 122.42K.