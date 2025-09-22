Informations sur le prix de Disco By Matt Furie (DISCO) en USD

Le prix en temps réel de Disco By Matt Furie (DISCO) est de $0.0001259. Au cours des dernières 24 heures, DISCO a évolué entre un minimum de $ 0.00013247 et un maximum de $ 0.00108868, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DISCO est $ 0.00108868, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00013247.

En termes de performance à court terme, DISCO a évolué de -26.33% au cours de la dernière heure, -61.48% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Disco By Matt Furie (DISCO)

La capitalisation boursière actuelle de Disco By Matt Furie est de $ 144.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DISCO est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 144.25K.