Informations sur le prix de Diverge Loop (DLC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.104075 $ 0.104075 $ 0.104075 Bas 24 h $ 0.118839 $ 0.118839 $ 0.118839 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.104075$ 0.104075 $ 0.104075 Haut 24 h $ 0.118839$ 0.118839 $ 0.118839 Sommet historique $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 Prix le plus bas $ 0.05189$ 0.05189 $ 0.05189 Variation du prix (1 h) +1.96% Changement de prix (1J) +6.85% Variation du prix (7 j) -5.32% Variation du prix (7 j) -5.32%

Le prix en temps réel de Diverge Loop (DLC) est de $0.115771. Au cours des dernières 24 heures, DLC a évolué entre un minimum de $ 0.104075 et un maximum de $ 0.118839, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DLC est $ 3.17, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.05189.

En termes de performance à court terme, DLC a évolué de +1.96% au cours de la dernière heure, +6.85% sur 24 heures et de -5.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Diverge Loop (DLC)

Capitalisation boursière $ 101.83M$ 101.83M $ 101.83M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.42M$ 114.42M $ 114.42M Offre en circulation 890.00M 890.00M 890.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Diverge Loop est de $ 101.83M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DLC est de 890.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.42M.