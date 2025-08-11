Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DSWAP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DSWAP.

Le prix de DiviSwap (DSWAP) est actuellement de 0.167935 USD avec une capitalisation boursière de $ 21.51K USD. Le prix de DSWAP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de DiviSwap (DSWAP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de DiviSwap en USD était de $ -0.0033327094814834.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DiviSwap en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DiviSwap en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DiviSwap en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.0033327094814834 -1.94% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de DiviSwap (DSWAP)

Découvrez la dernière analyse de prix de DiviSwap : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.164788$ 0.164788 $ 0.164788 Haut 24 h $ 0.172186$ 0.172186 $ 0.172186 Sommet historique $ 0.172308$ 0.172308 $ 0.172308 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.94% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour DiviSwap (DSWAP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :