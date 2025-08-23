Informations sur le prix de DLMM (DLMM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00019706 $ 0.00019706 $ 0.00019706 Bas 24 h $ 0.00040409 $ 0.00040409 $ 0.00040409 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00019706$ 0.00019706 $ 0.00019706 Haut 24 h $ 0.00040409$ 0.00040409 $ 0.00040409 Sommet historique $ 0.00054154$ 0.00054154 $ 0.00054154 Prix le plus bas $ 0.00012658$ 0.00012658 $ 0.00012658 Variation du prix (1 h) +1.69% Changement de prix (1J) -7.32% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de DLMM (DLMM) est de $0.00029078. Au cours des dernières 24 heures, DLMM a évolué entre un minimum de $ 0.00019706 et un maximum de $ 0.00040409, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DLMM est $ 0.00054154, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00012658.

En termes de performance à court terme, DLMM a évolué de +1.69% au cours de la dernière heure, -7.32% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DLMM (DLMM)

Capitalisation boursière $ 243.46K$ 243.46K $ 243.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 270.78K$ 270.78K $ 270.78K Offre en circulation 864.64M 864.64M 864.64M Offre totale 961,641,854.7982135 961,641,854.7982135 961,641,854.7982135

La capitalisation boursière actuelle de DLMM est de $ 243.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DLMM est de 864.64M, avec une offre totale de 961641854.7982135. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 270.78K.